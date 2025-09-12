جيسوس لجماهير النصر: وجودكم يحفّز اللاعبين ويدفع الفريق للفوز

وأوضح جيسوس أن فترة التوقف شهدت غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب التزاماتهم الدولية، مؤكدًا أن الفريق أصبح الآن مكتملًا بعد عودتهم، وقال: "اليوم تنضم المجموعة كاملة، بعد أن قضينا 16 يومًا بوجود 10 أو 11 لاعبًا فقط. الآن نبدأ التحضير الجاد للمباراة".