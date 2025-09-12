جيسوس لجماهير النصر: وجودكم يحفّز اللاعبين ويدفع الفريق للفوز

وجّه البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب نادي النصر، رسالة إلى جماهير فريقه، مؤكدًا أن حضورهم مهم للغاية ويسهم في تحفيز اللاعبين ودفع الفريق نحو الانتصارات.
وقال جيسوس في مستهل المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة النصر أمام ضيفه الخلود ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين: "وجود الجماهير ضروري جدًا، حضورهم سيحفّز اللاعبين ويدفع الفريق للفوز، ونحن بانتظارهم".
وأضاف: "هدفنا الفوز بنتيجة وأداء جيد أمام الخلود، خطوة بخطوة يتطور الفريق، وحضور الجماهير سيكون داعمًا لنا. أنا هنا منذ ثلاث سنوات وأعلم أن النصر كان يتعثر أمام فرق الوسط، ونعمل هذا الموسم على تفادي استنزاف النقاط ضد هذه الفرق".
وعن قائمة الفريق، قال: "أنا سعيد بالمجموعة التي نملكها، الدوري يسمح بعشرة أجانب و15 لاعبًا محليًا، وأنا راضٍ بالأجانب الجدد وبانضمام هارون كمارا وسعد الناصر، وسعد لاعبي السابق وأعرفه جيدًا".
وتابع: "النصر فريق كبير ولا خلاف على ذلك، ما دفعني لقبول العرض هو حجم هذا النادي وجماهيريته وثقة أنصاره. جمهور النصر دائمًا حاضر حتى في غياب البطولات، وهذا أمر مميز للغاية".
وأوضح جيسوس أن فترة التوقف شهدت غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب التزاماتهم الدولية، مؤكدًا أن الفريق أصبح الآن مكتملًا بعد عودتهم، وقال: "اليوم تنضم المجموعة كاملة، بعد أن قضينا 16 يومًا بوجود 10 أو 11 لاعبًا فقط. الآن نبدأ التحضير الجاد للمباراة".
وكشف: "وجدنا الحل لمركز المحور (اللاعب رقم 6)، وستشاهدونه في الملعب يوم الأحد. غيرنا ثلاثة أجانب، وخسرنا لاعبًا مميزًا مثل أوتافيو، لكن كانت الأولوية للتعاقد مع جناح أيمن وتمكنا من ضم كومان".
وأضاف: "من حسن الحظ أن جميع اللاعبين جاهزون للمباراة المقبلة. تركيزنا سيكون على مردودنا وعملنا، فخصمنا ما زال مجهولًا كونه يخوض ثاني مباراة له في الدوري، لكن لدينا هجوم قوي ومن يسجل أولًا سيكون الأقرب للفوز".
وختم حديثه بقوله: "سأواصل نهجي في المعسكرات داخل الرياض، فبعض المباريات سنقيم لها معسكرًا وبعضها لا. استعدادًا لمواجهة الخلود سيكون تدريبنا غدًا في الأول بارك، يعقبه معسكر داخلي للفريق".