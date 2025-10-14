جمانة الحارثي تحقق ميدالية برونزية مع المنتخب السعودي في البطولة العربية المدرسية لكرة القدم

حققت الطالبة جمانة بنت مصلح الحارثي من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، والطالبة في ثانوية جمانة بنت أبي طالب، الميدالية البرونزية في البطولة الرياضية المدرسية العربية التي أُقيمت في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك بعد مشاركتها ضمن المنتخب السعودي لكرة القدم.
وهنّأ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي الطالبة جمانة الحارثي ومدرستها وأسرتها، وجميع الطلبة المشاركين ضمن الوفد الوزاري، مشيدًا بدور المدارس في تنمية قدرات الطلاب والطالبات وتعزيز روح التنافس والمشاركة في المحافل المحلية والعالمية، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد الغامدي أن مثل هذه البطولات الدولية تُسهم في تعزيز المهارات الرياضية وتفتح آفاق التواصل الثقافي والرياضي مع أقرانهم من مختلف الدول، مقدّمًا شكره للمدرسة والأسرة على جهودهم وتعاونهم البنّاء في دعم المواهب الوطنية.