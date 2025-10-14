جمانة الحارثي تحقق ميدالية برونزية مع المنتخب السعودي في البطولة العربية المدرسية لكرة القدم

حققت الطالبة جمانة بنت مصلح الحارثي من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، والطالبة في ثانوية جمانة بنت أبي طالب، الميدالية البرونزية في البطولة الرياضية المدرسية العربية التي أُقيمت في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك بعد مشاركتها ضمن المنتخب السعودي لكرة القدم.