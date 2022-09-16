دائرة الحكام ترصد أهم الحالات التحكيمية في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.. تعرف عليها

أعلنت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أهم الحالات التحكيمية التي صاحبت مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، والتي شهدت تسجيل 15 هدفاً، و156 خطأ، و28 بطاقة صفراء وواحدة حمراء، و3 ركلات جزاء.
وأكدت دائرة الحكام صحة قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء للاتفاق على الباطن وإنذار مدافع الأخير في الدقيقة 86 من زمن المباراة.
واعتبرت أن قرار حكم الساحة وحكم الفيديو المساعد كان صحيحاً عند إلغاء هدف المحترف المالي موسى ماريغا لاعب الهلال في مرمى الفتح لتدخل ميشايل بالكوع في وجه مدافع الفتح قبل تمريره الكرة لمسجل الهدف في الدقيقة 88.
وكشفت دائرة الحكام بعدم وجود ركلة جزاء لمصلحة فريق ضمك عند الدقيقة 25 في مباراة النصر على اعتبار أن الاحتكاك الذي حصل بين المهاجم والمدافع هو احتكاك طبيعي في كرة القدم لعدم وجود شدة به واستمرار اللعب قرار صحيح من الحكم.
كما كشفت أنه لا وجود لركلة جزاء لفريق النصر حينما سقط تاليسكا داخل منطقة جزاء ضمك في الدقيقة 50 لعدم وجود احتكاك بينه وبين مدافع الفريق الخصم وكان على الحكم إشهار البطاقة الصفراء بوجه اللاعب البرازيلي لسلوكه غير الرياضي من خلال قيامه بالتحايل.
وأوضحت الدائرة بأن قرار الحكم صحيح بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح مهاجم الاتحاد عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 43 من مباراة الرائد لعدم وجود تأثير من المدافع في هذه الحالة كون مهاجم الاتحاد قادراً على الاستمرار والسيطرة على الكرة وبالتالي لا يوجد شيء يؤثر على حركته.
وأكدت صحة ركلة الجزاء المحتسبة لفريق الشباب على الطائي في الدقيقة 57 نتيجة التدخل العنيف من المدافع على قائد فريق الشباب الأرجنتيني كريستيان جوانكا، كما أكدت صحة ركلة الجزاء الثانية للشباب عند الدقيقة 67 نتيجة منع مدافع الطائي فرصة محققة للتسجيل من خلال تدخله بقوة على مهاجم الشباب.