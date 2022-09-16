دائرة الحكام ترصد أهم الحالات التحكيمية في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.. تعرف عليها

وكشفت دائرة الحكام بعدم وجود ركلة جزاء لمصلحة فريق ضمك عند الدقيقة 25 في مباراة النصر على اعتبار أن الاحتكاك الذي حصل بين المهاجم والمدافع هو احتكاك طبيعي في كرة القدم لعدم وجود شدة به واستمرار اللعب قرار صحيح من الحكم.