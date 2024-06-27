بطولة كأس اتحاد غرب آسيا.. الأخضر يكسب الكويت بثلاثية ويعتلي الصدارة

كسب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم نظيره الكويتي، بنتيجة 3-0، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ضمن منافسات بطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2023 في نسختها الثالثة، التي تحتضنها السعودية حتى الخامس من يوليو المقبل.