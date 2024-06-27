بطولة كأس اتحاد غرب آسيا.. الأخضر يكسب الكويت بثلاثية ويعتلي الصدارة

كسب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم نظيره الكويتي، بنتيجة 3-0، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ضمن منافسات بطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2023 في نسختها الثالثة، التي تحتضنها السعودية حتى الخامس من يوليو المقبل.
الشوط الأول انتهى بثلاثية خضراء دون مقابل للأزرق، أحرزها كل من، سعد حقوي، وطلال حاجي "هدفين" في الدقائق ، 45+2 ، 33،38.
وفي الشوط الثاني تصدى القائم الكويتي لتسديدة لاعب المنتخب السعودي علي المهداوي في الدقيقة 75.
بتلك النتيجة ومع ختام الجولة الثانية، بلغ الأخضر السعودي النقطة الرابعة في الصدارة، فيما بقي الكويت بلا نقاط متذيلاً المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانب السعودية والكويت منتخبي اليمن وعمان.