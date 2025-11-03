"كونسيساو": مواجهة الشارقة تمثل أهمية خاصة.. والاتحاد يبحث عن إسعاد جماهيره

وأشار إلى أن اللاعب بيرغوين يعد من العناصر المهمة في الفريق، وأن ما يتم تداوله إعلاميًا حول وضعه غير دقيق، موضحًا أن اللاعب يلتزم بالحضور والمشاركة في المعسكرات والمباريات كافة، وقد يظهر في مواجهة الشارقة المقبلة.