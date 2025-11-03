"كونسيساو": مواجهة الشارقة تمثل أهمية خاصة.. والاتحاد يبحث عن إسعاد جماهيره

أكد مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم البرتغالي سيرجيو كونسيساو، على أهمية المواجهة المرتقبة غدًا أمام الشارقة الإماراتي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكّدًا تطلّعه لحضور الجماهير ومؤازرتها للفريق في هذه المرحلة الحاسمة.
وأوضح "كونسيساو" خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء أن المواجهة تحمل طابعًا خاصًا للفريق، مبينًا أن الدعم الجماهيري يمثل دافعًا كبيرًا للاعبين، في وقت أبدى فيه رغبته في إسعاد جماهير النادي التي تنتظر الانتصارات في مختلف الألعاب.
وأشار المدرب البرتغالي إلى المواجهة السابقة، أن الإستراتيجية لم تكن موفقة، وأن التبديلات أحدثت الفارق في مجريات المباراة، مع تحمّله الكامل لمسؤولية القرارات الفنية، مشيرًا إلى أن الفريق تمكن من العودة رغم الخسارة السابقة بأربعة أهداف.
وبيّن أن اختياراته الفنية قد تبدو صادمة للبعض، لكنها تستند إلى تقييم فني شامل طوال الأسبوع التدريبي، لتحديد العناصر الأنسب لطبيعة كل خصم، حتى إن تطلّب الأمر إشراك لاعبين في مراكز مختلفة.
وأشار إلى أن اللاعب بيرغوين يعد من العناصر المهمة في الفريق، وأن ما يتم تداوله إعلاميًا حول وضعه غير دقيق، موضحًا أن اللاعب يلتزم بالحضور والمشاركة في المعسكرات والمباريات كافة، وقد يظهر في مواجهة الشارقة المقبلة.