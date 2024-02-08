بحضور "المسحل".. الاتفاق ينهي تحضيراته لمواجهة "دي سي" الأمريكي

وتركز التدريب على الإحماء مع المعد البدني، ثم خاض الفريق تحدي الثنائيات على 4 أبواب صغيرة، قبل أن يتحول التدريب للجانب التكتيكي وتنفيذ الكرات الثابتة، واختتم المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.