بحضور "المسحل".. الاتفاق ينهي تحضيراته لمواجهة "دي سي" الأمريكي

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير ظهر اليوم على ملعب النادي (موطن الفرسان)، تحضيرًا لمواجهة فريق دي سي يونايتد الأمريكي "ودياً"، والتي ستجمعهما مساء يوم غدٍ الجمعة على ملعب (موطن الفرسان)، تحضيراً لاستكمال منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي جيرارد، قد شهد حضور رئيس النادي سامر المسحل .
وتركز التدريب على الإحماء مع المعد البدني، ثم خاض الفريق تحدي الثنائيات على 4 أبواب صغيرة، قبل أن يتحول التدريب للجانب التكتيكي وتنفيذ الكرات الثابتة، واختتم المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.