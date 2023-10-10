"أصدقاء كرة القدم" ترمّم العديد من منازل المستفيدين من اللاعبين السابقين

أنهت جمعيةُ أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، أعمالَ ترميم العديد من منازل المستفيدين من لاعبين سابقين أو أسرهم وتهيئتها لتكون مناسبة للسكن. وشمل الترميمُ جميعَ الأعمال الوقائية من سباكة وكهرباء ودهان للمنزل من الداخل والخارج، وتهدف الجمعية من ضمن خطتها للوصول لأكبر عدد مستحقّ لترميم المنازل لتكون آمنة وذات بيئة أسرية كريمة.