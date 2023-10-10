"أصدقاء كرة القدم" ترمّم العديد من منازل المستفيدين من اللاعبين السابقين

أنهت جمعيةُ أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، أعمالَ ترميم العديد من منازل المستفيدين من لاعبين سابقين أو أسرهم وتهيئتها لتكون مناسبة للسكن. وشمل الترميمُ جميعَ الأعمال الوقائية من سباكة وكهرباء ودهان للمنزل من الداخل والخارج، وتهدف الجمعية من ضمن خطتها للوصول لأكبر عدد مستحقّ لترميم المنازل لتكون آمنة وذات بيئة أسرية كريمة.
من جهته أكّد عضوُ مجلس إدارة الجمعية وأمينها العام فهيد الدوسري، أن الجمعية تعمل على الوصول لجميع منازل المستفيدين التي تحتاج إلى أعمال ترميم وفق اشتراطات السلامة؛ حيث بلغت تكلفة ما تم إنجازه أكثر من "250" ألف ريال.
وأوضح "الدوسري" أن الجمعية ساهمت في تأثيث منازل اللاعبين السابقين أو أسرهم الذين حصلوا على مساكنهم عن طريق الإسكان التنموي، أو تملّكوا منازلهم عن طريق جود الإسكان؛ وذلك لمساندتهم في توفير سكن لائق لهم.
مشيرًا إلى أن الهدف من برنامج التأثيث هو تأمين حياة كريمة للاعب وأسرته، وتخفيف الأعباء المالية على اللاعبين القدامى وأسرهم، مستهدفة بذلك أكثر من "30" أسرة مسجلة في الجمعية بتكلفة تقديرية بلغت "600" ألف ريال.