كأس خادم الحرمين الشريفين: أبها يُفجِّرها ويطيح بالأهلي خارج المسابقة

فجَّر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها مفاجأة من العيار الثقيل؛ وذلك بعد أن أطاح بالأهلي؛ وبالتالي تأهل للدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وانتهت المباراة التي أُقيمت بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن مباريات دور الـ 16، بفوز أبها بهدفين لهدف.
أهداف المباراة سجلها أحمد عبده في الدقيقة الـ45+2 قبل أن يتعادل رياض محرز للأهلي في الدقيقة الـ45+8.
وفي شوط المباراة الثاني نجح محترف أبها اللاعب إيكامبي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ67.
الجدير بالذكر أن اللاعب إيكامبي كان قد نجح في تسجيل الهدف الثالث لأبها في الدقيقة الـ71 قبل أن يلغيه حكم المباراة بعد اللجوء لتقنية الـ VAR.
يُذكر أن أبها لعب بتسعة لاعبين بعد حصول لاعبه زكريا سامي على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ53، وكذلك لاعبه المحترف فرانسوا كامانو في الدقيقة الـ90+3.