عبر بوابة الفيصلي وبثنائية.. الأهلي يعود لسكة الانتصارات

كسب فريق الأهلي الأول لكرة القدم نظيره الفيصلي 2/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم السبت، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة من "دوري يلو" لأندية الدرجة الأولى.
الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلي بهدفين أحرزهما هيثم عسيري (د 27، 7+45)، مقابل هدف للفيصلي أحرزه "كاسيانو" من ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني لم يستطع أحد الفريقين رفع غلة الأهداف، رغم محاولة الفيصلي لتعديل النتيجة ولكن دون جدوى.
بتلك النتيجة بلغ الأهلي المركز الرابع (28 نقطة)، ولازال الفيصلي في الصدارة (33 نقطة).