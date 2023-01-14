عبر بوابة الفيصلي وبثنائية.. الأهلي يعود لسكة الانتصارات

كسب فريق الأهلي الأول لكرة القدم نظيره الفيصلي 2/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم السبت، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة من "دوري يلو" لأندية الدرجة الأولى.