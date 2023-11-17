الخليج يدشّن مشواره في البطولة الآسيوية لكرة اليد بالفوز على الغرافة القطري

دشّن الفريقُ الأول لكرة اليد بنادي الخليج مشوارَه في البطولة الآسيوية للأندية لكرة اليد، بالفوز على الغرافة القطري "28-27"، مساء اليوم الجمعة، والتي تستضيفها دولة الكويت، خلال الفترة من 17 – 28 نوفمبر 2023م، وتقام منافساتها على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي.
وأوقعت القرعةُ فريقَ الخليج في مصافّ المجموعة الأولى التي ضمّت إلى جواره أندية: الغرافة القطري، الكويت الكويتي، النجمة البحريني، الصلاح الفلسطيني، غولدن إيغل الهندي.
وسيخوض ممثلُ الوطن ثانيةَ مواجهاته في البطولة يوم غد السبت 18 نوفمبر، عندما يواجه فريق غولدن إيغل، وسيلعب المواجهة الثالثة أمام النجمة يوم الاثنين 20 نوفمبر، عند الساعة الثامنة، ثم أمام الكويت يوم الأربعاء 22 نوفمبر في نفس التوقيت، وسيختتم مواجهات دور المجموعات بلقاء الصلاح يوم الجمعة 24 نوفمبر، عند الساعة 12:00 مساءً.
يشار إلى أن إدارة الخليج دعمت صفوف فريقها بثلاثة انتدابات جديدة للمشاركة في بطولة آسيا؛ إذ تعاقدت مع الصربي "بيتر نيناديتش"، والياباني "شينوسوكي توكودا" اللذين شاركا مع الفريق في بطولة العالم الأخيرة قبل عدة أيام، كما وقعت مع الدولي القطري يوسف بن علي؛ لينضم إلى قائمة المحترفين بالإضافة للبحريني الدولي حسين الصياد، ومواطنه الحارس الدولي محمد عبدالحسين اللذين يلعبان مع الفريق في الدوري المحلي.