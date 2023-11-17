الخليج يدشّن مشواره في البطولة الآسيوية لكرة اليد بالفوز على الغرافة القطري

وسيخوض ممثلُ الوطن ثانيةَ مواجهاته في البطولة يوم غد السبت 18 نوفمبر، عندما يواجه فريق غولدن إيغل، وسيلعب المواجهة الثالثة أمام النجمة يوم الاثنين 20 نوفمبر، عند الساعة الثامنة، ثم أمام الكويت يوم الأربعاء 22 نوفمبر في نفس التوقيت، وسيختتم مواجهات دور المجموعات بلقاء الصلاح يوم الجمعة 24 نوفمبر، عند الساعة 12:00 مساءً.