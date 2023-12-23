الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يكشف عن روزنامة 2024.. تعرَّف عليها

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أن بطولة السعودية تويوتا "أثبتت مجددًا أنها البطولة الأضخم والأقوى في قطاع رياضة المحركات في السعودية". كما توجه إلى أبطال نسخة العام الحالي بالقول: "لقد أبدعتم وأثبتم قدراتكم، ونحن فخورون بكم وبما قدمتموه، فمشاركتكم شرف، وكنتم على قدر المسؤولية. نتمنى أن نراكم على منصات تتويج كبرى البطولات العالمية. خالص تهانينا للفائزين هذا الموسم، وحظًّا أوفر لمن لم يحالفه التوفيق، ونتطلع إلى رؤيتكم مرة أخرى في موسم بطولة السعودية تويوتا 2024".