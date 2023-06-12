الصفا يحقق شاطئية كبار اليد للمرة الثانية على التوالي

حقق فريق الصفا لقب بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية لدرجة الكبار بنسختها الرابعة وللمرة الثانية على التوالي، بعد تفوقه على فريق مضر في المباراة النهائية بنتيجة شوطين دون مقابل، في ختام منافسات البطولة التي أُقيمت على ملاعب نادي الصفا الرديفة بصفوى، بمشاركة 12 ناديًا.
وتوّج أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد علي العليوات وفاخر غاشي، فريق الصفا بدرع البطولة والميداليات الذهبية، وتم تتويج فريق مضر بالميداليات الفضية، وتتويج فريق المحيط بالميداليات البرونزية بعد فوزهم على الابتسام وتحقيقهم المركز الثالث.