الهلال يكسب ودية الشرق برباعية

تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم على فريق الشرق بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم الجمعة على استاد نادي الهلال في العاصمة الرياض، حيث أحرز الأهداف "عبدالله الحمدان "هدفان"، بندر وحيشي ومدافع الشرق في مرماه".