الهلال يكسب ودية الشرق برباعية

تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم على فريق الشرق بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم الجمعة على استاد نادي الهلال في العاصمة الرياض، حيث أحرز الأهداف "عبدالله الحمدان "هدفان"، بندر وحيشي ومدافع الشرق في مرماه".
بدأ المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز اللقاء بتشكيلة مؤلفة من: عبدالله المعيوف، بندر وحيشي، جانغ هيون سون، محمد جحفلي، حمد اليامي، جوستافو كويلار، ماثيوس بيريرا، أندري كاريلو، ميشايل ديلغادو، عبدالله الحمدان، أوديون إيغالو.
وشارك في أوقات مختلفة من الشوط الثاني كل من محمد القحطاني، ناصر مفلح، مصعب الجوير، صهيب الزيد، ناصر الهدهود، خليفة الدوسري، معاذ فقيهي، حبيب الوطيان.
أجرى اللاعبان موسى ماريغا ولوسيانو فييتو مراناً لياقيـاً وبدنياً في صالة الإعداد البدني.
ومنح "دياز" أعضاء الفريق راحة يوم غدٍ السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم بعد غد الأحد، على ملعب النادي.