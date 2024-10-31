شمل إقامة مباراتين ودّيّتين.. ختام معسكر الأخضر الأول للسيدات

اختتم المنتخبُ السعودي الأول لكرة القدم للسيدات معسكرَه التدريبي في دبي، والذي أقيم خلال الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر، وشمل إقامة مباراتين وديتين؛ الأولى أمام منتخب ماليزيا، والثانية أمام منتخب لاوس.
وانتهت المباراة الودية الأولى التي أقيمت يوم 23 أكتوبر بالتعادل السلبي أمام منتخب ماليزيا، بينما شهدت المباراةُ الثانية، التي جرت في 29 أكتوبر، فوزَ الأخضر بنتيجة "4-0" على منتخب لاوس؛ مما يعكس التطور الملحوظ في أداء الفريق.
من جانبها أعربت عالية الرشيد مدير إدارة الكرة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن سعادتها بنتائج المعسكر، مشيرةً إلى أن هذا الفوز يُعدّ خطوة مهمة في مسيرة تطوير كرة القدم النسائية في المملكة، مؤكدةً أن المعسكر أسهم في تعزيز الروح الجماعية والتفاهم بين اللاعبات على أرض الملعب.
وتعكس هذه الجهودُ التزامَ الاتحاد السعودي لكرة القدم بدعم المنتخب والارتقاء بمستوى الأداء؛ تمهيدًا لتحقيق الإنجازات في المحافل الدولية القادمة.