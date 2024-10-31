شمل إقامة مباراتين ودّيّتين.. ختام معسكر الأخضر الأول للسيدات

من جانبها أعربت عالية الرشيد مدير إدارة الكرة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن سعادتها بنتائج المعسكر، مشيرةً إلى أن هذا الفوز يُعدّ خطوة مهمة في مسيرة تطوير كرة القدم النسائية في المملكة، مؤكدةً أن المعسكر أسهم في تعزيز الروح الجماعية والتفاهم بين اللاعبات على أرض الملعب.