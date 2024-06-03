بمشاركة أبرز نجوم اللعبة.. انطلاق أول بطولة سعودية لناشئي البلياردو على هامش بطولة العالم بجدة

تنطلق اليوم، فعاليات بطولة السعودية لناشئي البلياردو، وذلك على هامش النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة العالم للبلياردو (9) كرات التي تستضيفها مدينة جدة خلال الفترة من 3 إلى 7 يونيو 2024. وتقام البطولة في صالة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، بتنظيم من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر وإشراف وزارة الرياضة وبالتعاون مع الجولة العالمية للبلياردو (9) كرات.
ويشارك في البطولة التي تقام للمرة الأولى 16 من أبرز نجوم البلياردو الناشئين تحت سن 17 عاماً من مختلف أنحاء المملكة، حيث يتنافسون على لقب البطولة وجائزة مالية قيّمة تبلغ 20,000 دولار أمريكي. وتبدأ منافسات البطولة بنظام الإقصاء المزدوج بين اللاعبين الـ 16، ليتمّ تصفيتهم إلى 8 لاعبين ينتقلون بعدها إلى مرحلة خروج المغلوب، وصولاً لتحديد البطل الأوحد.
من جانبه قال عبدالعزيز العنزي، مدير البطولة: "تمثّل بطولة السعودية لناشئي البلياردو خطوة بارزة نحو الارتقاء بمستوى رياضة البلياردو في المملكة، حيث تقدّم فرصة استثنائية للاعبين الشباب لإبراز مواهبهم وقدراتهم على أعلى مستوى. ويسرنا استضافة هذا الحدث جنباً إلى جنب مع البطولة العالمية التي سيشارك فيها أفضل نجوم العالم وهذا سيقدّم فرصة نادرة للاعبين الشباب لمشاهدة هؤلاء النجوم عن قرب والتعلّم منهم".
وتُعدّ استضافة السعودية لهذه البطولة تأكيد على التزام المملكة بدعم الرياضة وتوفير الفرص للرياضيين الناشئين، وتحقيق لمستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال دعم المواهب الناشئة، وتعزيز مساهمة الرياضة في نمو اقتصاد المملكة، وبناء مجتمع رياضي حيوي، فضلاً عن نشر ثقافة الرياضة بين أفراد المجتمع وتعزيز الروح الرياضية لدى الشباب السعودي.
كما تُساهم هذه البطولة في ترسيخ مكانة المملكة كموطن للأحداث الرياضية، وتجسّد ثقة العالم بقدرة المملكة على احتضان أكبر الأحداث الرياضية في مختلف الألعاب. وبالإضافة إلى الجانب الرياضي، تعزّز هذه البطولة التواصل الثقافي من خلال تفاعل المشاركين من مختلف الدول وتبادل الخبرات والمهارات.