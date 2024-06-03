بمشاركة أبرز نجوم اللعبة.. انطلاق أول بطولة سعودية لناشئي البلياردو على هامش بطولة العالم بجدة

من جانبه قال عبدالعزيز العنزي، مدير البطولة: "تمثّل بطولة السعودية لناشئي البلياردو خطوة بارزة نحو الارتقاء بمستوى رياضة البلياردو في المملكة، حيث تقدّم فرصة استثنائية للاعبين الشباب لإبراز مواهبهم وقدراتهم على أعلى مستوى. ويسرنا استضافة هذا الحدث جنباً إلى جنب مع البطولة العالمية التي سيشارك فيها أفضل نجوم العالم وهذا سيقدّم فرصة نادرة للاعبين الشباب لمشاهدة هؤلاء النجوم عن قرب والتعلّم منهم".