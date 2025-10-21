عبر بوابة السد القطري.. الهلال يستعيد صدارة نخبة آسيا

استعاد فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم صدارة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 لمنطقة الغرب، بعد أن تجاوز ضيفه السد القطري بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، بقيادة الحكم الأوزبكي إيليغز تانتاشيف.
انتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين؛ حيث سجّل التركي "يوسف" الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف قلب الدفاع "كوليبالي" الهدف الثاني في الدقيقة 39.
وفي الشوط الثاني، قلّص السد النتيجة بهدف أحرزه اللاعب "فيرمينو" في الدقيقة 63.
وعزّز "سافيتش" النتيجة للهلال بهدف ثالث رائع من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، لينهي آمال الضيوف في العودة إلى المباراة.
وشهد اللقاء تصدي حارس السد، مشعل برشم، لركلة جزاء هلالية نفذها "كايو" في الدقيقة 90+4.
وبهذه النتيجة، تصدر الهلال جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما بقي السد على رصيده السابق بنقطتين.