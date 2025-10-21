عبر بوابة السد القطري.. الهلال يستعيد صدارة نخبة آسيا

استعاد فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم صدارة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 لمنطقة الغرب، بعد أن تجاوز ضيفه السد القطري بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، بقيادة الحكم الأوزبكي إيليغز تانتاشيف.