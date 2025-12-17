كأس العرب FIFA قطر 2025.. إثارة مرتقبة في نهائي المغرب والأردن

يُسدل الستار، اليوم الخميس، على بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™ لكرة القدم، حيث تتجه أنظار عشاق الكرة في العالم العربي إلى ملعب «لوسيل» المونديالي في قطر؛ لمشاهدة القمة المرتقبة في نهائي «كأس العرب 2025» بين المغرب والأردن في تمام الساعة السابعة مساءً.