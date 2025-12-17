كأس العرب FIFA قطر 2025.. إثارة مرتقبة في نهائي المغرب والأردن

يُسدل الستار، اليوم الخميس، على بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™ لكرة القدم، حيث تتجه أنظار عشاق الكرة في العالم العربي إلى ملعب «لوسيل» المونديالي في قطر؛ لمشاهدة القمة المرتقبة في نهائي «كأس العرب 2025» بين المغرب والأردن في تمام الساعة السابعة مساءً.
ويأمل «أسود الأطلس» إنهاء عام حافل بالنجاحات على مستوى مختلف الفئات العمرية، فيما يتطلع «النشامى» إلى إحراز اللقب العربي للمرة الأولى في تاريخه.
في الجانب الآخر، يخوض المنتخب السعودي مواجهة مرتقبة أمام نظيره الإماراتي، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، على ملعب «خليفة»، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في لقاء يسعى خلاله الطرفان إلى إنهاء مشاركتهما في البطولة بنتيجة إيجابية