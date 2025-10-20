دوري أبطال آسيا للنخبة: الأهلي يصعق الغرافة برباعية ويصعد لقمة المسابقة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على منافسه الغرافة القطري، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وانتهت المباراة، التي جاءت ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، بفوز الأهلي بأربعة أهداف دون مقابل.
وسجّل أهداف المباراة إنزو ميلوت في الدقيقة 32، قبل أن يضيف فرانك كيسيه الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 38 و41.
وفي شوط المباراة الثاني، أضاف اللاعب صالح أبو الشامات الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 76.
وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط، فيما توقف رصيد الغرافة عند 4 نقاط.