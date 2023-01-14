السوبر الإسباني بالرياض.. غدًا ريال مدريد وبرشلونة في النهائي

يحتضن ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، عند الساعة العاشرة من مساء غد الأحد (بتوقيت السعودية)، المباراة النهائية والقمة الكروية المنتظرة على كأس السوبر الإسباني بين فريقيْ ريال مدريد ومنافسه برشلونة، في البطولة التي تُقام للمرة الثالثة على التوالي على أرض المملكة العربية السعودية، وبتنظيم من وزارة الرياضة، ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022 في نسخته الثانية.
وكان فريق ريال مدريد، قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه يوم الأربعاء الماضي على فريق فالنسيا بركلات الترجيح بنتيجة (4- 3)، وحجز برشلونة مقعده بذات الطريقة حين كسب فريق ريال بيتيس بنتيجة (4- 2) يوم الخميس؛ ليتأكد بذلك إقامة الكلاسيكو الإسباني الكبير والمنتظر في الرياض.
وتأتي استضافة المملكة العربية السعودية للبطولة الإسبانية الكبرى للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن كانت قد احتضنت نسختين سابقتين؛ حيث أقيمت الأولى في محافظة جدة عام 2020م، وتُوِّج بلقبها فريق ريال مدريد، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره أتليتكو مدريد؛ فيما أقيمت النسخة الثانية في العاصمة الرياض في شهر يناير من العام الماضي 2022م، بتواجد أربعة فرق؛ هي (ريال مدريد- أتليتكو مدريد- برشلونة- أتليتك بلباو)، وتُوّج بلقبها -أيضًا- فريق ريال مدريد، بعد فوزه على منافسه أتليتك بلباو.
وتُعد استضافة المملكة لهذا الحدث الرياضي الكبير، ضمن مبادرة استقطاب الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، والتي تهدف من خلالها وزارة الرياضة إلى استمرار التميز في احتضان أبرز الأحداث الرياضية الدولية، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، التي تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.