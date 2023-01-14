السوبر الإسباني بالرياض.. غدًا ريال مدريد وبرشلونة في النهائي

وتأتي استضافة المملكة العربية السعودية للبطولة الإسبانية الكبرى للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن كانت قد احتضنت نسختين سابقتين؛ حيث أقيمت الأولى في محافظة جدة عام 2020م، وتُوِّج بلقبها فريق ريال مدريد، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره أتليتكو مدريد؛ فيما أقيمت النسخة الثانية في العاصمة الرياض في شهر يناير من العام الماضي 2022م، بتواجد أربعة فرق؛ هي (ريال مدريد- أتليتكو مدريد- برشلونة- أتليتك بلباو)، وتُوّج بلقبها -أيضًا- فريق ريال مدريد، بعد فوزه على منافسه أتليتك بلباو.