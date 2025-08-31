الأخضر يصل براغ استعدادًا لمواجهتي مقدونيا والتشيك ضمن تحضيرات الملحق الآسيوي

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، إلى مطار براغ الدولي قادمة من الرياض، لبدء معسكر إعدادي خلال فترة أيام "فيفا" لشهر سبتمبر، وذلك ضمن الاستعدادات لخوض الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته في أكتوبر بمدينة جدة.