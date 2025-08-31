الأخضر يصل براغ استعدادًا لمواجهتي مقدونيا والتشيك ضمن تحضيرات الملحق الآسيوي

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، إلى مطار براغ الدولي قادمة من الرياض، لبدء معسكر إعدادي خلال فترة أيام "فيفا" لشهر سبتمبر، وذلك ضمن الاستعدادات لخوض الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته في أكتوبر بمدينة جدة.
وسيخوض الأخضر خلال معسكره مباراتين وديتين، حيث يلتقي منتخب مقدونيا في الرابع من سبتمبر على ملعب فيكتوريا زيزكوف، ثم يواجه منتخب التشيك في الثامن من الشهر ذاته على ملعب مالتشوفيسكا.
وكان في استقبال البعثة مدير مكتب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية التشيك، سعيد الشهراني، فيما أعرب مدير المنتخب صالح الداود عن شكره وتقديره لسفارة المملكة على حفاوة الاستقبال وتسهيل الإجراءات.
ومن المقرر أن يبدأ المنتخب تدريباته غدًا الاثنين بحصة تدريبية عند الساعة الخامسة مساءً على ملعب ABC Branik، على أن تكون مفتوحة لوسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى.