جماهير الأخضر تتوافد مبكرًا على على استاد الإنماء لمساندة المنتخب أمام إندونيسيا

وشهد محيط الملعب زحامًا جماهيريًا كبيرًا قبل أكثر من ثلاث ساعات على انطلاق المباراة، بعد أن فتحت إدارة مدينة الملك عبدالله الرياضية أبواب المدرجات أمام الجماهير للجلوس في مقاعدهم استعدادًا لتشجيع المنتخب الوطني ومساندته في اللقاء الحاسم.