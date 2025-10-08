جماهير الأخضر تتوافد مبكرًا على على استاد الإنماء لمساندة المنتخب أمام إندونيسيا

بدأت جماهير المنتخب السعودي بالتوافد المبكر إلى استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لحضور مواجهة الأخضر أمام نظيره الإندونيسي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وشهد محيط الملعب زحامًا جماهيريًا كبيرًا قبل أكثر من ثلاث ساعات على انطلاق المباراة، بعد أن فتحت إدارة مدينة الملك عبدالله الرياضية أبواب المدرجات أمام الجماهير للجلوس في مقاعدهم استعدادًا لتشجيع المنتخب الوطني ومساندته في اللقاء الحاسم.
وكان الملعب نفسه قد استضاف مواجهة الفريقين في سبتمبر 2024، والتي انتهت بالتعادل 1-1 في مستهل مشوار التصفيات المؤهلة للمونديال ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة آنذاك.
ومن المنتظر أن ترفع الجماهير السعودية تيفو ضخمًا يحمل عبارة "HUNT"، أي "الصيد"، في إشارة إلى الرغبة في اصطياد الفوز والانطلاق بقوة في مشوار التأهل إلى كأس العالم.
يُذكر أن تذاكر المباراة نفدت بالكامل، ما يعني أن ملعب الجوهرة سيظهر في أبهى صورة بحضور أكثر من 62 ألف مشجع في المدرجات لمساندة الأخضر في مواجهته المرتقبة.