البرازيلي دوغلاس كوستا على رادار نادي الشباب بالموسم الجديد

وأشار إلى أن دوغلاس كوستا لم يتخذ أي إجراء رسمي مع مسؤولي نادي الشباب بعد، ومن المتوقع أن يتخذ قراره خلال الأيام المقبلة؛ حيث إنه أصبح هدفًا رئيسيًّا أيضًا لفلامنغو البرازيلي.