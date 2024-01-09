الجمعة موعدنا.. 9 ملاعب جاهزة لمنافسات كأس آسيا في قطر

تنطلق الجمعة المقبلة، منافسات كأس آسيا 2023، في دولة قطر، بمشاركة 24 منتخباً يتنافسون على أرضية تسعة ملاعب، خلال الفترة من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير المقبل.
وتحتضن الملاعب التسعة 51 مباراة لتقام على عدة ملاعب أبرزها إستاد لوسيل "الدوحة" الذي تقدر سعته بـ 88 ألف متفرج، حيث سيستضيف المباراة الافتتاحية بين حامل اللقب المنتخب القطري ونظيره اللبناني ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي ستقام يوم الجمعة 12 يناير، كما سيستضيف المباراة النهائية التي ستقام في الـ 10 من فبراير 2024، في حين يستضيف إستاد البيت "الخور" الذي صُمم هيكله على شكل الخيمة العربية ويتسع 68,895 متفرجاً, أربع مباريات، اثنتان في دور المجموعات, ومباراة في دور الـ16, ومباراة في دور ربع النهائي.
ويستضيف ملعب إستاد خليفة الدولي "الريان" الذي يتسع لـ45.857 متفرجاً 6 مواجهات إحداها في دور الـ16، بينما يحتضن إستاد أحمد بن علي أربع مواجهات في دور المجموعات, ومباراة في دور الـ16, ومباراة في الدور ربع النهائي, ومباراة في نصف النهائي، إذ يتسع 45,032 متفرجاً، في حين يستضيف إستاد الجنوب الذي يقع في مدينة الوكرة الجنوبية وتبلغ سعته 44.325 متفرجاً, أربع مواجهات في دور المجموعات, ومباراة في دور الـ16، ومباراة في ربع النهائي.
كما يستضيف إستاد جاسم بن حمد "الدوحة" الذي تبلغ سعته الجماهيرية لـ 13.030 متفرجاً، ست مواجهات في دور المجموعات، ومباراة في دور الـ16، في حين يستضيف إستاد المدينة التعليمية "الريان" الذي تبلغ طاقته الاستيعابية لـ 44.667 متفرجاً, ست مواجهات أربعة منها في دور المجموعات, وواحدة في دور الـ16, وأخرى في دور ربع النهائي.
ويحتضن ملعب إستاد الثمامة "الدوحة" الذي تبلغ سعته 44.400 متفرج, أربع مواجهات في دور المجموعات, ومباراة في دور الـ16, ومباراة نصف النهائي، بينما يحتضن إستاد عبدالله بن خليفة "الدوحة" الذي تبلغ سعته لـ10.000 متفرج, ست مواجهات في دور المجموعات, ومباراة في دور الـ16.