الجمعة موعدنا.. 9 ملاعب جاهزة لمنافسات كأس آسيا في قطر

وتحتضن الملاعب التسعة 51 مباراة لتقام على عدة ملاعب أبرزها إستاد لوسيل "الدوحة" الذي تقدر سعته بـ 88 ألف متفرج، حيث سيستضيف المباراة الافتتاحية بين حامل اللقب المنتخب القطري ونظيره اللبناني ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي ستقام يوم الجمعة 12 يناير، كما سيستضيف المباراة النهائية التي ستقام في الـ 10 من فبراير 2024، في حين يستضيف إستاد البيت "الخور" الذي صُمم هيكله على شكل الخيمة العربية ويتسع 68,895 متفرجاً, أربع مباريات، اثنتان في دور المجموعات, ومباراة في دور الـ16, ومباراة في دور ربع النهائي.