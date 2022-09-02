الأخضر السعودي للناشئين يتأهل لنصف نهائي كأس العرب

تأهل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي تقام في مدينة وهران الجزائرية، وتستمر حتى يوم 8 سبتمبر؛ وذلك بعد فوزه الكبير على نظيره العراقي (4-1) اليوم الجمعة في اللقاء الذي أُقيم على ملعب مستغانم، ضمن مباريات دور الثمانية للبطولة.
بادر الأخضر العراقي بافتتاح باب التسجيل مبكرًا منذ الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب حسن الجاسم، ونجح الأخضر السعودي في إدراك التعادل عبر نواف الجدعاني بالدقيقة الـ28، ورفض طلال حاجي دخول المنتخب السعودي الاستراحة متعادلاً حينما تمكن من تسجيل هدف التقدم بالدقيقة (45+2).
ومطلع الشوط الثاني سجل المهاجم طلال حاجي هدف توسيع الفارق لمصلحة المنتخب السعودي بتسجيله ثالث الأهداف عند الدقيقة الـ58، وعاد اللاعب ذاته لتسجيل الهدف الرابع للأخضر السعودي والثالث له بالمباراة في الدقيقة الـ67 من عمر المباراة.
وضرب المنتخب السعودي موعدًا في دور نصف النهائي مع نظيره منتخب الجزائر الذي فاز بدوره بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح أمام منتخب تونس، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.