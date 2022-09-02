الأخضر السعودي للناشئين يتأهل لنصف نهائي كأس العرب

تأهل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي تقام في مدينة وهران الجزائرية، وتستمر حتى يوم 8 سبتمبر؛ وذلك بعد فوزه الكبير على نظيره العراقي (4-1) اليوم الجمعة في اللقاء الذي أُقيم على ملعب مستغانم، ضمن مباريات دور الثمانية للبطولة.