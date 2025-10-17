الخلود يكتسح النجمة بخماسية ويقفز للمركز الرابع في دوري روشن

واصل فريق الخلود سلسلة انتصاراته بتحقيق فوزه الثالث على التوالي، بعد أن تغلّب على ضيفه النجمة بخمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025–2026.
وافتتح محمد صوعان التسجيل مبكرًا للخلود في الدقيقة الرابعة، قبل أن يرد النجمة سريعًا بهدف التعادل بعد أربع دقائق فقط عبر العراقي علي جاسم.
وأعاد راميرو إنريكي التقدم للخلود بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 24، ثم عزز ميزياني ماوليدا النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وتعقّدت مهمة النجمة أكثر بعد طرد قائد الفريق كايتانو دي سوزا، الذي تلقى البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 67.
وفي الدقائق الأخيرة، وسّع هتان باهبري الفارق بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 84، قبل أن يختتم عبدالعزيز العليوة مهرجان الأهداف بإضافة الهدف الخامس في الدقيقة 90.
وبهذا الانتصار، رفع الخلود رصيده إلى 9 نقاط ليحتل المركز الرابع مؤقتًا، فيما بقي النجمة بلا رصيد بعد تلقيه الخسارة الخامسة على التوالي.