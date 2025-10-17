الخلود يكتسح النجمة بخماسية ويقفز للمركز الرابع في دوري روشن

واصل فريق الخلود سلسلة انتصاراته بتحقيق فوزه الثالث على التوالي، بعد أن تغلّب على ضيفه النجمة بخمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025–2026.