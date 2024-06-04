بعد تحقيقه ذهبية بطولة العالم لألعاب القوى.. "بن جلوي" يلتقي بالنجم البارالمبي "عبدالرحمن القرشي"

استقبل نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بحضور الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة عبدالعزيز باعشن، اليوم الثلاثاء، بمقر اللجنة بالرياض بلاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبي عبدالرحمن القرشي، عقب تحقيقه الميدالية الذهبية لسباق 100م كراسي متحركة (T53)، في بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية التي اختتمت في مدينة كوبي اليابانية الأسبوع الماضي.