بعد تحقيقه ذهبية بطولة العالم لألعاب القوى.. "بن جلوي" يلتقي بالنجم البارالمبي "عبدالرحمن القرشي"

استقبل نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بحضور الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة عبدالعزيز باعشن، اليوم الثلاثاء، بمقر اللجنة بالرياض بلاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبي عبدالرحمن القرشي، عقب تحقيقه الميدالية الذهبية لسباق 100م كراسي متحركة (T53)، في بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية التي اختتمت في مدينة كوبي اليابانية الأسبوع الماضي.
وهنأ "بن جلوي"، اللاعب القرشي بهذا الإنجاز الكبير، الذي يضاف لسجل إنجازات الرياضة السعودية بشكل عام، والقرشي -بشكل خاص-، متمنياً له مزيد من الإنجازات الرياضية، وخاصة في دورة الألعاب البارالمبية التي تستضيفها باريس الصيف المقبل.
والتقى القرشي بمنسوبي وموظفي اللجنة اللذين هنأوه بهذا الإنجاز، مؤكدين له أنهم شركاء في المساهمة بتسهيل كافة الإمكانيات له ولزملائة لتحقيق إنجازات وطنية، كما قام بجولة في كافة أقسام اللجنة.