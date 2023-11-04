الفيحاء يدشن تدريباته استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي في الآسيوية

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تمارينه مساء اليوم السبت بحصة استرجاعية على ملعب معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري، وذلك في مستهل تحضيرات الفريق لمواجهة العين الإماراتي ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.
حيث تضمنت الحصة تمارين استرجاعية واستشفاء العضلات، تبعها محطات لياقية وتكنيكية إلى جانب التمارين الترفيهية.
ويستضيف الفيحاء نظيره العين الإماراتي، يوم الثلاثاء القادم، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2023-2024.
ويحتل العين صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 3 نقاط لكل من باختاكور والفيحاء وآهال التركماني.