الفيحاء يدشن تدريباته استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي في الآسيوية

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تمارينه مساء اليوم السبت بحصة استرجاعية على ملعب معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري، وذلك في مستهل تحضيرات الفريق لمواجهة العين الإماراتي ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.