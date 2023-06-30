النصر يفكر بالاستغناء عن الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا

وانضم أوسبينا إلى النصر في صيف 2022، قادمًا من نابولي الإيطالي في صفقة انتقال حر لمدة سنتين، وخاض الحارس الكولومبي 14 مباراة رسمية، مع النصر، استقبل خلالها 6 أهداف فقط، مع حفاظه على نظافة شباكه 9 مرات.