الصيني "ما نينغ" يقود نهائي كأس آسيا 2023
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين الحكم ما نينغ من الصين، لإدارة المباراة النهائية في كأس آسيا قطر 2023، التي تقام يوم السبت على استاد لوسيل العالمي.
وبات ما نينغ أول حكم من الصين يقود نهائي كأس آسيا، وذلك في المباراة التي تنطلق عند الساعة 6:00 مساء، والتي تجمع بين الأردن وقطر في نهائي النسخة الثامنة عشرة من جوهرة بطولات قارة آسيا.
وتعتبر هذه المباراة الرابعة التي يقودها ما نينغ في كأس آسيا 2023، بعدما كان قاد مباراة المجموعة الخامسة التي جمعت بين جمهورية كوريا والبحرين، ومباراة دور الـ16 بين قطر وفلسطين، ومباراة ربع النهائي بين إيران واليابان، وفي ذات الوقت تعتبر هذه مباراته الخامسة في تاريخ البطولة، بعدما كان أدار مباراة في نسخة عام 2019.
وبدأ الحكم الصيني مسيرته التحكيمية في الجامعة، وبات حكماً وطنياً بعد سنوات قليلة من تخرجه عام 2003، حيث شارك في إدارة مباريات الدوري الصيني اعتباراً من عام 2010، وحصل على الشارة الدولية عام 2011.
وقام ما نينغ بإدارة 37 مباراة في دوري أبطال آسيا، من ضمنها مباراة إياب نهائي نسخة عام 2022 بين أوراوا ريد دايموندز الياباني والهلال السعودي، وشارك كذلك في إدارة مباريات كأس الاتحاد الآسيوي، وكأس آسيا تحت 23 عاماً، وكأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2019 في بولندا.
وشارك الحكم القادم من مقاطعة لياونينغ، في كأس العالم 2022 في قطر، حيث كان حكماً رابعاً في ست مباريات، ليسجل أول حضور لحكام الصين في كأس العالم منذ 20 عاماً.
ويشارك في إدارة المباراة النهائية الحكمان الصينيان زهو فاي، وزهانغ تشينغ، في حين يتولى الثنائي الأوزبكي ليغيز تانتاشيف وأندري تسابينكو مهام الحكم الرابع والحكم الاحتياط المساعد على التوالي، ويتولى مسؤولية حكم الفيديو المساعد الحكم الصيني فو مينغ، ويساعده الياباني جومبي ايدا.