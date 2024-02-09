الصيني "ما نينغ" يقود نهائي كأس آسيا 2023

وتعتبر هذه المباراة الرابعة التي يقودها ما نينغ في كأس آسيا 2023، بعدما كان قاد مباراة المجموعة الخامسة التي جمعت بين جمهورية كوريا والبحرين، ومباراة دور الـ16 بين قطر وفلسطين، ومباراة ربع النهائي بين إيران واليابان، وفي ذات الوقت تعتبر هذه مباراته الخامسة في تاريخ البطولة، بعدما كان أدار مباراة في نسخة عام 2019.