لمدة يومين.. الرياض تستضيف النسخة الرابعة من بطولة غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية

تستضيف مدينةُ الرياض، غدًا الخميس، النسخةَ الرابعة من بطولة غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية، التي تستمرّ على مدى يومين 1-2 من شهر يونيو المقبل، على صالة SFA Arena.
وأوقعت القرعةُ المنتخبَ السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبَيْ قطر وفلسطين، فيما جاءت منتخبات: الكويت ولبنان وعمان، في المجموعة الثانية.
وتُقام مباريات البطولة بنظام الذهاب والإياب، ويتأهّل المتصدّر والوصيف عن كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.
يذكر أن المنتخب السعودي هو حامل لقب البطولة في نسختها الأخيرة التي أقيمت في الكويت عام 2022.