لمدة يومين.. الرياض تستضيف النسخة الرابعة من بطولة غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية

تستضيف مدينةُ الرياض، غدًا الخميس، النسخةَ الرابعة من بطولة غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية، التي تستمرّ على مدى يومين 1-2 من شهر يونيو المقبل، على صالة SFA Arena.