أندية الدوري السعودي تعاود اهتمامها بالتعاقد مع أداما تراوري جناح فولهام

لا يزال الإسباني أداما تراوري جناح فولهام يجذب اهتمام أندية الدوري السعودي للمحترفين لضمه بالموسم المقبل.
وبحسب ما كشف عنه الصحفي التركي "أكرم كونور"، فإن لاعب فولهام دخل دائرة اهتمام أندية الدوري السعودي، والدوري الإسباني والدوري الإيطالي.
وأكد الصحفي بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" أنه يمكن لمسؤولي النادي الإنجليزي الاستماع إلى العروض المقدمة للجناح الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وسبق أن حاول العديد من الأندية السعودية أبرزها نادي الاتحاد الحصول على خدمات تراوري خلال الصيف الماضي، ولكن المفاوضات لم تكتمل بين الطرفين.
وانتقل أداما تراوري البالغ من العمر 28 عامًا، لنادي فولهام في أغسطس الماضي، قادمًا من صفوف وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي.