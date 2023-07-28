البرازيلي فابينيو يُكمل الفحوصات الطبية تمهيدًا لانضمامه للاتحاد

اقترب نادي الاتحاد من التوصل لاتفاق مع ليفربول؛ لضم لاعب الوسط البرازيلي فابينيو، وتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا لما ذكره خبير الانتقالات فابريزيو رومانو عبر صفحته على موقع "x"، فإن "متوسط ميدان ليفربول النجم البرازيلي فابينيو أكمل الفحوصات الطبية بصفته لاعبًا للاتحاد".
وأفاد "رومانو"، وهو صحفي متخصص في سوق الانتقالات: "لا يزال ليفربول والاتحاد ينتظران التوقيع على الوثائق. تمت الموافقة الطبية؛ إذ تم التوصل إلى اتفاق شفهي".
وأشار الصحفي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" إلى أن الصفقة اكتملت، وأن اللاعب سيوقِّع عقدًا لثلاث سنوات مع بطل دوري روشن السعودي.
وانتقل فابينيو لصفوف ليفربول الإنجليزي في صيف 2018 قادمًا من موناكو الفرنسي، وعقده سارٍ مع الريدز حتى يونيو 2026.
وشارك البرازيلي فابينيو في 219 مباراة مع فريق ليفربول منذ انضمامه إليه في 2018، وسجل خلالها 11 هدفًا، وصنع 10 أهداف.
جدير بالذكر أن نادي الاتحاد أنهى 3 صفقات أجنبية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بالتعاقد مع الفرنسيَّين كريم بنزيما ونجولو كانتي، إضافة إلى الجناح البرتغالي فيليبي جوتا.