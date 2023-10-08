في نسختها الثالثة.. رابطة الهواة ترصد نصف مليون ريال جوائز لبطولة كرة القدم المرتقبة

أُجريت مراسمُ قرعة بطولة الأبطال للهواة في نسختها الثالثة، التي تنظّمها رابطة الهواة تحت مظلّة الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة عادل الفقي رئيس مجلس إدارة الرابطة في مدينة جدة، بحضور عدد من نجوم كرة القدم السعودية، ومشاركة ممثّلي 38 فريقًا من مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، ورصدت الرابطة مبلغ نصف مليون ريال كجوائز للبطولة التي ستقام بنظام خروج المغلوب.
ودشّنت الرابطةُ الحفلَ بتسجيل دوري السيدات الذي سيقام لأول مرة في الموسم الحالي، كما دُشّن تطبيق رابطة الهواة الذي يحتوي على تسجيل الفرق وتنظيم وإدارة المسابقات وتقارير إحصائية أخبار الرابطة ونتائج مباشرة للمباريات، كما تم توقيع عقد رعاية مع شركة لتوفير ملابس للحكام وجميع المستلزمات الرياضية.