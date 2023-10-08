في نسختها الثالثة.. رابطة الهواة ترصد نصف مليون ريال جوائز لبطولة كرة القدم المرتقبة

أُجريت مراسمُ قرعة بطولة الأبطال للهواة في نسختها الثالثة، التي تنظّمها رابطة الهواة تحت مظلّة الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة عادل الفقي رئيس مجلس إدارة الرابطة في مدينة جدة، بحضور عدد من نجوم كرة القدم السعودية، ومشاركة ممثّلي 38 فريقًا من مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، ورصدت الرابطة مبلغ نصف مليون ريال كجوائز للبطولة التي ستقام بنظام خروج المغلوب.