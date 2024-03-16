بثنائية.. الهلال لـ"ضمك": لن تكسر سلسلة الانتصارات

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم سلسلة انتصاراته؛ إذ بلغ الانتصار الـ29 على التوالي، محققًا أطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم، وذلك أمام ضيفه ضمك 2/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي للمحترفين على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، بقيادة الحكم المكسيكي "أدوناي إيسكو بيدو".
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، ولم تثمر محاولات لاعبي الهلال "سافيتش" و"مالكوم" و"ميتروفيتش" في الدقائق الـ4 والـ24 والـ29، التي جانبها الصواب، وأخرى تصدى لها حارس ضمك "مصطفى زغبه" ببراعة.
وكانت تسديدة لاعب ضمك نكودو هي الأخطر بالنسبة للضيوف "د. 45"، وتصدى لها حارس الأزرق "ياسين بونو".
وفي الشوط الثاني ألغى الحكم ركلة جزاء للهلال بعد العودة لتقنية الفيديو "var"، لكن قائد الهلال "سالم الدوسري" حضر بتسديدة قوية، سكنت شباك ضمك هدفًا أول للأزرق "د 79".
وفي "د 86" عادل ضمك النتيجة بهدف "أنتوليش"، وأكمل الضيوف اللقاء بعشرة لاعبين بعد خروج "ضاري العنزي" بالبطاقة الحمراء.
وأعاد ميشايل ديلغادو فريقه الهلال للواجهة بهدف ثانٍ من خلال رأسية رائعة، وصلته من ناصر الدوسري "د 90+3".
وبتلك النتيجة حافظ الأزرق على الصدارة برصيد 68 نقطة، وبقي ضمك في المركز السابع برصيد 34 نقطة.