بثنائية.. الهلال لـ"ضمك": لن تكسر سلسلة الانتصارات

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم سلسلة انتصاراته؛ إذ بلغ الانتصار الـ29 على التوالي، محققًا أطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم، وذلك أمام ضيفه ضمك 2/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي للمحترفين على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، بقيادة الحكم المكسيكي "أدوناي إيسكو بيدو".