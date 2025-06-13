كأس السوبر السعودي 2025 ينطلق من هونغ كونغ.. بمشاركة 4 أندية وملاعب تتسع لـ40 ألف مشجع

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إقامة بطولة كأس السوبر السعودي 2025 في هونغ كونغ، خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس المقبل، بمشاركة أندية الاتحاد، القادسية، الهلال، والنصر، في خطوة تؤكد التوسع العالمي للبطولة وتعزز من الحضور الدولي للكرة السعودية.
وجاءت الاستضافة ثمرة اتفاقية بين الشريك التجاري الحصري للاتحاد السعودي، مجموعة SMC، وشركة SUM KM Sport، حيث وقع رئيس مجلس إدارة مجموعة SMC، محمد الخريجي، الاتفاقية مع الرئيس التنفيذي لشركة Leftion Sports، أندي هاو، نيابةً عن شركة SUM KM Sport، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، في مقر المجموعة بالرياض.
وتُعد استضافة البطولة في هونغ كونغ امتدادًا لاستراتيجية كأس السوبر السعودي في تنظيم عدد من نسخها خارج المملكة، ضمن رؤية تهدف إلى بناء شراكات دولية استراتيجية تدعم انتشار كرة القدم السعودية عالميًا. وأتت هذه الخطوة انسجامًا مع جهود مجموعة SMC الرامية إلى ربط السوق الرياضي السعودي بالجهات الدولية، بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تطوير القطاع الرياضي.
ويستضيف ملعب هونغ كونغ مباريات البطولة، وهو ملعب يتسع لـ40 ألف مشجع، ويُعد المقر الرسمي للمنتخب الوطني لهونغ كونغ. يعود تاريخ بنائه إلى عام 1953، قبل أن يُعاد تجديده عام 1994 ليصبح أحد أبرز المنشآت الرياضية في آسيا.
وأكد إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، أن إقامة البطولة في هونغ كونغ تمثل نقلة نوعية جديدة، تعزز نجاحات البطولة التي أصبحت إحدى أبرز المسابقات المحلية الجاذبة للاهتمام والاستضافة عالميًا. وبيّن أن هذه الخطوة تعكس حرص الاتحاد على توسيع شراكاته المحلية والدولية بما يعزز الاستدامة المالية ويخدم الأهداف التنموية للاتحاد.
من جهته، عبّر محمد الخريجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة SMC، عن فخره بهذا التعاون الدولي، مشددًا على أن الاتفاقية تأتي امتدادًا لنهج المجموعة في دعم صناعة الأحداث الرياضية الكبرى وتعزيز الحضور السعودي على الساحة العالمية. وأعرب عن تطلعه إلى تقديم نسخة استثنائية من البطولة تعكس تطور المشهد الرياضي السعودي.
في السياق ذاته، عبّر رئيس مجلس إدارة شركة SUM KM Sport، باوي فينغ، عن سعادته باستضافة هونغ كونغ للبطولة، مشيدًا بالقفزات التي حققتها الكرة السعودية في السنوات الأخيرة، سواء على صعيد الأندية أو تنظيم البطولات. وأكد أن التعاون مع الاتحاد السعودي يمثل نقلة نوعية تسعى شركته من خلالها إلى الاستفادة من التجربة السعودية الرائدة في مجال كرة القدم.
ومن المقرر أن تُجرى قرعة لتحديد مواجهات البطولة خلال الفترة القادمة، وسط توقعات بأن تحظى النسخة القادمة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، سواء داخل المملكة أو على مستوى آسيا.