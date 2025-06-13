كأس السوبر السعودي 2025 ينطلق من هونغ كونغ.. بمشاركة 4 أندية وملاعب تتسع لـ40 ألف مشجع

في السياق ذاته، عبّر رئيس مجلس إدارة شركة SUM KM Sport، باوي فينغ، عن سعادته باستضافة هونغ كونغ للبطولة، مشيدًا بالقفزات التي حققتها الكرة السعودية في السنوات الأخيرة، سواء على صعيد الأندية أو تنظيم البطولات. وأكد أن التعاون مع الاتحاد السعودي يمثل نقلة نوعية تسعى شركته من خلالها إلى الاستفادة من التجربة السعودية الرائدة في مجال كرة القدم.