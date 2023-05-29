هدف لاعب الهلال "القحطاني" الأجمل في الجولة 29 من دوري روشن

وحصل هدف لاعب الهلال، على الغالبية العظمى من أصوات المشاركين في الاستفتاء، والبالغ عددهم (87٬806 أصوات)، بنسبة وصلت إلى 6، 57% من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على الهدف الثاني لنجم الاتحاد رومارينهو بمرمى الفيحاء، الذي حل بالمرتبة الثانية بـ 32،4%من الأصوات، فيما جاء هدف مهاجم الباطن الأورغواياني رينزو لوبيز بمرمى العدالة بالمرتبة الثالثة بـ10% من الأصوات.