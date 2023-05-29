هدف لاعب الهلال "القحطاني" الأجمل في الجولة 29 من دوري روشن

حصل هدف لاعب الهلال محمد القحطاني بمرمى أبها، على جائزة أجمل أهداف الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، وفاز هدف النجم الشاب بجائزة الهدف الأجمل بحسب استطلاع الجماهير، وفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين.
وجاء الهدف الفائز بالجائزة من مجهود فردي مميز تلاعب خلالها اللاعب الشاب بالمدافعين قبل أن يصوب تسديدة قوية زاحفة استقرت على يمين الحارس الكاميروني ديفيد ايباسي.
وحصل هدف لاعب الهلال، على الغالبية العظمى من أصوات المشاركين في الاستفتاء، والبالغ عددهم (87٬806 أصوات)، بنسبة وصلت إلى 6، 57% من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على الهدف الثاني لنجم الاتحاد رومارينهو بمرمى الفيحاء، الذي حل بالمرتبة الثانية بـ 32،4%من الأصوات، فيما جاء هدف مهاجم الباطن الأورغواياني رينزو لوبيز بمرمى العدالة بالمرتبة الثالثة بـ10% من الأصوات.