هدف لاعب النصر "ساديو ماني" الأجمل في الجولة السادسة من دوري روشن

فاز هدف لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، السنغالي "ساديو ماني"، في مرمى العروبة، بلقب الهدف الأجمل في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك بعد أن نال تقدير الجماهير.
وحصل هدف "ماني" على النسبة الأعلى من الأصوات في التصويت الأسبوعي للهدف الأفضل في الجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على منصة "إكس" اليوم الاثنين.
ونال هدف نجم النصر على غالبية أصوات المشاركين في الاستفتاء بنسبة وصلت إلى 43% من الأصوات، متفوقًا على هدف الصربي "ميتروفيتش"، لاعب الهلال، في الكلاسيكو بمرمى الأهلي، الذي حل في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 35%، فيما حل هدف النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الاتحاد، في مرمى الأخدود في المرتبة الثالثة بنسبة وصلت إلى 22% من أصوات المصوتين.
وسجَّل "ماني" هدفه من هجمة منسقة، أظهرت مدى انسجام لاعبي النصر وقوتهم الهجومية؛ إذ توغل ماني داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة رائعة، سكنت الشباك. وهو الهدف الثاني لفريقه، والأول له في المباراة. علمًا بأنه سجل ثنائية في انتصار فريقه بثلاثية نظيفة.