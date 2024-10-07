هدف لاعب النصر "ساديو ماني" الأجمل في الجولة السادسة من دوري روشن

ونال هدف نجم النصر على غالبية أصوات المشاركين في الاستفتاء بنسبة وصلت إلى 43% من الأصوات، متفوقًا على هدف الصربي "ميتروفيتش"، لاعب الهلال، في الكلاسيكو بمرمى الأهلي، الذي حل في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 35%، فيما حل هدف النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الاتحاد، في مرمى الأخدود في المرتبة الثالثة بنسبة وصلت إلى 22% من أصوات المصوتين.