بطولة أمم إفريقيا: مصر تتطلع للتأهل لربع النهائي من بوابة الكونغو

تتطلع مصر صاحبة الرقم القياسي بالفوز بالبطولة (7 مرات، آخرها 2010) إلى التأهل إلى الدور ربع النهائي حينما تواجه منتخب الكونغو الديمقراطية غدًا الأحد على ملعب "لاورينت بوكو"، ضمن مباريات الدور ثُمن النهائي من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.
ويأمل منتخب مصر تقديم عرض قوي، يسعد به جماهيره الغاضبة من أداء الفريق في مرحلة المجموعات، خاصة أن تأهله جاء بشق الأنفس؛ إذ لم يعرف الفوز في أي من مبارياته الثلاث.
ويفتقد منتخب مصر في المباراة نجمه محمد صلاح للإصابة، كما يفتقد متوسط الميدان إمام عاشور للسبب ذاته بعد تعرُّضه لإصابة بارتجاج في المخ خلال تدريبات المنتخب الأربعاء الماضي.
وفي المقابل، منافس منتخب مصر شق الطريق ذاته للوصول إلى ثُمن النهائي بعد التعادل في 3 مباريات، واحتلاله وصافة المجموعة السادسة، ويأمل بالظفر ببطاقة الترشح لتحقيق مفاجأة كبيرة، والمضي قُدمًا في البطولة؛ لتكرار إنجازه في عامَي (1968 و1974) حينما ظفر باللقب.
ويتسلح منتخب مصر بالتفوق في المواجهات المباشرة خلال السنوات الأخيرة بالفوز على نظيره الكونغولي في الدور الأول بنسخة 2019 في مصر، وقبل ذلك أقصاه من دور الـ16 في نسخة 2006 التي أقيمت أيضًا في مصر بالفوز عليه بنتيجة 4-1.
وفي حال التأهل يلاقي منتخب مصر في ربع النهائي الفائز بين غينيا الاستوائية وغينيا.