بطولة أمم إفريقيا: مصر تتطلع للتأهل لربع النهائي من بوابة الكونغو

وفي المقابل، منافس منتخب مصر شق الطريق ذاته للوصول إلى ثُمن النهائي بعد التعادل في 3 مباريات، واحتلاله وصافة المجموعة السادسة، ويأمل بالظفر ببطاقة الترشح لتحقيق مفاجأة كبيرة، والمضي قُدمًا في البطولة؛ لتكرار إنجازه في عامَي (1968 و1974) حينما ظفر باللقب.