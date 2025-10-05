رابطة الدوري تُعلن مواعيد الجولات 7 إلى 12 من دوري روشن.. وتعديلات على بعض الملاعب

وفي هذا السياق، أوضحت الرابطة أنه سيتم جدولة عدد من مباريات ناديي الاتحاد والأهلي إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمحافظة جدة، ومباراة الحزم والخليج في الجولة الثامنة إلى مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة بريدة، نظرًا لجدول أعمال الصيانة المقررة.