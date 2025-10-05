رابطة الدوري تُعلن مواعيد الجولات 7 إلى 12 من دوري روشن.. وتعديلات على بعض الملاعب

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم عن مواعيد وتواقيت وملاعب مباريات دوري روشن السعودي للجولات السابعة حتى الثانية عشرة من موسم 2025-2026.
وأوضحت الرابطة أن إعداد الجدول جاء بعد دراسة شاملة لعدة اعتبارات أساسية، في مقدمتها جاهزية الملاعب واستكمال أعمال الصيانة والتجديد، بالإضافة إلى مراعاة مشاركات الأندية السعودية في البطولات الآسيوية، وأخذ نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين التي أُجريت بتاريخ 25 سبتمبر بعين الاعتبار.
وأكدت الرابطة أن جميع المباريات ستُقام ضمن نفس الإطار الزمني للرُزنامة العامة المعلنة للموسم، مع الحرص على تحقيق التوازن في توزيع الجولات بما يحافظ على عدالة المنافسة ويضمن أفضل تجربة ممكنة للجماهير والأندية على حد سواء.
وفي هذا السياق، أوضحت الرابطة أنه سيتم جدولة عدد من مباريات ناديي الاتحاد والأهلي إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمحافظة جدة، ومباراة الحزم والخليج في الجولة الثامنة إلى مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة بريدة، نظرًا لجدول أعمال الصيانة المقررة.
كما سيتم نقل مباراة الشباب والقادسية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك بسبب استضافة ملعب "إس إتش جي أرينا" لعدد من مباريات كأس آسيا تحت 23 عامًا.