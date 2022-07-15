مانشستر يونايتد يتعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن حتى 2025

أعلن مانشستر يونايتد رسمياً اليوم الجمعة تعاقده مع صانع اللعب الدنماركي كريستيان إريكسن لثلاث سنوات في صفقة مجانية.
وقال النادي في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني: "يسر نادي مانشستر يونايتد الإعلان عن التوقيع مع اللاعب الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن بعقد يربطه بالشياطين الحمر خلال السنوات الثلاث القادمة حتى 2025".
وتابع البيان: "خاض لاعب الوسط 115 مباراة مع الدنمارك، وسجل 38 هدفًا لبلاده. لعب إريكسن 237 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز، وسجل 52 هدفًا وصنع 71 تمريرة حاسمة".
وبهذه المناسبة قال اللاعب: "يونايتد نادٍ مميز، ومتحمس جداً للبدء معهم، لقد حظيت بفرصة اللعب على أولد ترافورد عدة مرات، لكن القيام بذلك بالقميص الأحمر في يونايتد سيكون شعوراً رائعاً".
وكان اللاعب سقط إريكسن مغشيًا عليه في 12 يونيو من العام الماضي خلال مباراة بلاده وفنلندا في أمم أوروبا (يورو 2020) بعد تعرضه لأزمة قلبية استدعت تدخلاً عاجلاً من الفريق الطبي ونقله على جناح السرعة للمستشفى.
يشار أن كريستيان إريكسن لعب النصف الثاني من الموسم الماضي 2021-2022، في صفوف برينتفورد الإنكليزي وخاض معه 11 مباراة سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع 4 أهداف.
ويمتلك إريكسن خبرةً في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد أن دافع عن ألوان نادي توتنهام لمدة 7 أعوام، في الفترة من 2013 إلى 2020، ولعب 226 مباراة في المسابقة، أحرز خلالها 51 هدفًا.
وانتقل إريكسن (30 عامًا) إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي عام 2020، وحقق رفقة الفريق لقب الدوري الإيطالي، قبل أن يعود إلى (البريميرليغ) من بوابة برينتفورد، عقب فسخ عقده مع النادي الإيطالي بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها في بطولة اليورو.