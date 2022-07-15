مانشستر يونايتد يتعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن حتى 2025

وانتقل إريكسن (30 عامًا) إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي عام 2020، وحقق رفقة الفريق لقب الدوري الإيطالي، قبل أن يعود إلى (البريميرليغ) من بوابة برينتفورد، عقب فسخ عقده مع النادي الإيطالي بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها في بطولة اليورو.