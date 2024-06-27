تقارير إنجليزية... النصر يستهدف التعاقد مع الفرنسي ديابي جناح أستون فيلا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة النصر وضعت نصب أعينها على صفقة كبيرة من الدوري الإنجليزي وتحديداً من أستون فيلا.
وبحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل فإن إدارة النصر دخلت في محادثات مع نظيرتها في أستون فيلا الإنجليزي للفوز بخدمات الجناح الفرنسي موسى ديابي في الموسم الجديد.
وكان ديابي قد انضم إلى أستون فيلا في الموسم الماضي قادمًا من باير ليفركوزن الألماني في صفقة بلغت قيمتها نحو 52 مليون جنيه إسترليني.
ومن المنتظر في حال نجاح الصفقة أن يكون اللاعب بديلاً عن السنغالي ساديو ماني الذي بات تواجده مع الفريق الموسم المقبل محل شك كبير.