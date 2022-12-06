كأس العالم قطر 2022 .. "المغرب" تكتب التاريخ .. أول منتخب عربي يصل للدور ربع النهائي

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل السلبي حيث احتكم المنتخبان للوقت الإضافي الذي انتهى هو الآخر سلبياً ليحتكما لركلات الترجيح التي أعلنت عن تأهل أسود الأطلس.