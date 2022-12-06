كأس العالم قطر 2022 .. "المغرب" تكتب التاريخ .. أول منتخب عربي يصل للدور ربع النهائي

حقق المنتخب المغربي الأول لكرة القدم إنجازاً غير مسبوق كأول منتخب عربي ينجح في الوصول للدور ربع النهائي من مسابقة كأس العالم قطر2022 .
وتأهل المنتخب المغربي للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم المقامة حالياً في قطر عقب تغلبه على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح 3/0.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب المدينة التعليمية ضمن مباريات دور الـ 16 بفوز المنتخب المغربي عن طريق ركلات الترجيح .
وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل السلبي حيث احتكم المنتخبان للوقت الإضافي الذي انتهى هو الآخر سلبياً ليحتكما لركلات الترجيح التي أعلنت عن تأهل أسود الأطلس.
بتلك النتيجة يتأهل المنتخب المغربي للدور ربع النهائي حيث سيقابل الفائز من المباراة التي ستجمع المنتخبين البرتغالي والسويسري .