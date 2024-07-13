الهلال ينهي تحضيراته قبل التوجه للنمسا.. نيمار يواصل برنامجه العلاجي في الرياض

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت تحضيراته في مقر النادي؛ حيث ركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "جورج جيسوس" في الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.
اشتمل المران، الذي أُقيم على الملعب الرئيس في النادي على تدريبات بدنية ولياقية، وتدريبات تطبيقات تكنيكية، ومناورة فنية، حيث شهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس النادي الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل".
ومنح المدير الفني "جيسوس" أعضاء الفريق راحة يوم غد الأحد، على أن تغادر بعثة الفريق إلى "النمسا" ظهر يوم الاثنين المقبل.
ويلتحق الحارس "محمد العويس" في تدريبات الفريق بمعسكره الإعدادي في النمسا؛ وذلك بعد انتهاء إجراءات دخوله للأراضي النمساوية.
وسينضم الدولي الصربي "سيرجي ساقيتش" لتدريبات الفريق يوم الأربعاء المقبل؛ وذلك بعد أن منحه "جيسوس" راحة لمدة يوم عقب قدوم مولوده الجديد.
وقرر الجهاز الطبي وبالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق مواصلة النجم البرازيلي "نيمار جونيور" برنامجه العلاجي والتأهيلي في مقر النادي خلال فترة تحضيرات الفريق بالنمسا.