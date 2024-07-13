الهلال ينهي تحضيراته قبل التوجه للنمسا.. نيمار يواصل برنامجه العلاجي في الرياض

اشتمل المران، الذي أُقيم على الملعب الرئيس في النادي على تدريبات بدنية ولياقية، وتدريبات تطبيقات تكنيكية، ومناورة فنية، حيث شهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس النادي الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل".