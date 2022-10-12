الشباب يعاود التدريبات.. ويفتح ملف الخليج

استهل مدرب الفريق مورينو حصته التدريبية بمحاضرة فنية عبر الفيديو استعرض من خلالها عدداً من الأمور الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أدى اللاعبون تدريبات الإحماء والتسخين بقيادة مدرب اللياقية الذي أخضع اللاعبين أيضاً لتمارين لياقية باللف حول الملعب، تلاها المدرب بتقسيم الفريق لمجموعتين، الأولى ضمت المشاركين في لقاء الهلال إذ أخضعهم لتمارين استرجاعية واستشفائية، فيما أدت المجموعة الثانية (غير المشاركين) تمارين فنية وتكتيكية من خلال مناورة أقامها المدرب في منتصف الملعب، وذلك استعداداً لمواجهة الخليج، السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.