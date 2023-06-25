اتفاق بين الهلال والشباب على انتقال جوستافو كويلار للأخير

ويرتبط كويلار بعقد مع الهلال حتى نهاية شهر يونيو من العام 2024 حيث انضم إلى الهلال في شتاء 2019 قادمًا من فلامنغو البرازيلي، قبل تمديد العقد لعام إضافي الموسم الماضي.