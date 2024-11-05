"الفراج" ينتقد نيمار بعد غضبه: نجم عالمي يجد نفسه صغيراً في مؤسسة سعودية عظيمة!

انتقد الإعلامي الرياضي وليد الفراج تصرفات نجم نادي الهلال، البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد خروجه من مباراة الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا والتي كسبها الهلال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، سجلها لاعب الفريق الصربي ألكسندر ميتروفيتش.
وتفصيلاً وبحسب مقطع فيديو، فقد أبدى نيمار استياءه عند استبداله، حيث رمى حذاءه وعبر عن غضبه، مما دفع مدير الكرة بالهلال، سعود كريري، لمحاولة تهدئته، إلا أن نيمار دفعه بعيداً.
وفي تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”، قال الفراج: “لم يختاره الهلال ولا يحتاج له، كان يعتقد أنه سيلعب ويكون نجماً في نادٍ مغمور في الشرق الأوسط - هكذا كان يعتقد - وعندما حضر وجد نفسه شيئاً صغيراً داخل مؤسسة رياضية سعودية عظيمة، اللاعب لا يتناسب مع الهلال، يحتاج نادياً صغيراً يعيش نجوميته فيه، الهلال يستحق تعويضاً”.
تأتي هذه التصريحات بعد أن بدأ نيمار المباراة على مقاعد البدلاء، ودخل في الدقيقة 58، لكنه شعر بآلام عضلية وخرج في الدقيقة 87.
يُذكر أن نيمار عاد مؤخراً من إصابة في الرباط الصليبي أبعدته عن الملاعب لمدة 369 يوماً.