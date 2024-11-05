"الفراج" ينتقد نيمار بعد غضبه: نجم عالمي يجد نفسه صغيراً في مؤسسة سعودية عظيمة!

وفي تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”، قال الفراج: “لم يختاره الهلال ولا يحتاج له، كان يعتقد أنه سيلعب ويكون نجماً في نادٍ مغمور في الشرق الأوسط - هكذا كان يعتقد - وعندما حضر وجد نفسه شيئاً صغيراً داخل مؤسسة رياضية سعودية عظيمة، اللاعب لا يتناسب مع الهلال، يحتاج نادياً صغيراً يعيش نجوميته فيه، الهلال يستحق تعويضاً”.