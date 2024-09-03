بطولة الماسترز السعودية للسنوكر في الرياض.. تحديد المتأهلين إلى دور الـ16

وحضرت نتيجة 5-3 في ثلاث مواجهات، بداية بالمباراة التي تفوق فيها الأسترالي نيل روبرتسون على الإنجليزي مارك سيلبي، وبعد ذلك في المباراة التي تغلب فيها الإنجليزي جاك ليساوفسكي على الويلزي جاك جونز، بالإضافة إلى المباراة التي اختتمت الجزء الأول من المنافسات وكانت بين الإنجليزيين؛ علي كارتر وإيليوت سليسور الذي كانت له الغلبة في النهاية.