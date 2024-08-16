الفتح يُنهي عقد المدرب بيليتش

اتفقت إدارة نادي الفتح مع الكرواتي سلافين بيليتش، مدرب الفريق الكروي الأول، على فك الارتباط بشكل ودي، وذلك قبل أيام قليلة من بداية دوري روشن السعودي للمحترفين.
ونشر النادي بيانًا مقتضبًا عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، جاء فيه: "أعلن مجلس إدارة نادي الفتح إنهاء العقد مع مدرب الفريق الأول السيد سلافين بيليتش بالتراضي بعد موسم مميز في 23/ 24؛ وذلك لعدم التوافق في الاستراتيجية؛ لذا يتقدم النادي بالشكر للسيد سلافين بيليتش على جهوده طوال الموسم الماضي، ويتمنى له كل التوفيق في وجهته المستقبلية".
وكان الفتح قد تعاقد مع المدرب الكرواتي سلافين بيليتش في الثامن من يوليو 2023 لتولِّي تدريب الفريق خلال الموسم الكروي 2023-2024.
ويُعتبر بيليتش من المدربين المعروفين؛ إذ بدأ مسيرته التدريبية بفترتَي معايشة مع آرسين فينجر المدرب التاريخي لأرسنال، والإيطالي مارشيلو ليبي، ثم تولى قيادة منتخب كرواتيا تحت 21 عامًا من 2004 إلى 2006، كما نجح في قيادة منتخب بلاده الأول للدور ربع النهائي بيورو 2008، وانتهت مهمته في تدريب المنتخب عام 2012.
كما يملك بيليتش مسيرة مميزة مع الأندية؛ إذ تولى تدريب لوكوموتيف الروسي وبشكتاش التركي، ثم انتقل لتدريب وست هام الإنجليزي، وحقق معه نتائج لافتة في أول موسمين (2015-2017)؛ إذ نجح في التأهل للمشاركة في الدوري الأوروبي.
ويملك بيليتش خبرة في الدوري السعودي؛ إذ قاد الاتحاد موسم 2018، ثم انتقل لتدريب وست بروميتش الإنجليزي 2019، ونادي بكين سينوبو غوان الصيني 2021، ونادي واتفورد الإنجليزي 2022، قبل أن يعود للمملكة العربية السعودية مرة أخرى عبر بوابة الفتح.