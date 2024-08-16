الفتح يُنهي عقد المدرب بيليتش

ونشر النادي بيانًا مقتضبًا عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، جاء فيه: "أعلن مجلس إدارة نادي الفتح إنهاء العقد مع مدرب الفريق الأول السيد سلافين بيليتش بالتراضي بعد موسم مميز في 23/ 24؛ وذلك لعدم التوافق في الاستراتيجية؛ لذا يتقدم النادي بالشكر للسيد سلافين بيليتش على جهوده طوال الموسم الماضي، ويتمنى له كل التوفيق في وجهته المستقبلية".