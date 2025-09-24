نيويورك .. الفيفا يدرس رفع عدد منتخبات مونديال 2030 إلى 64 فريقا

بحث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، مع رئيس اتحاد أميركا الجنوبية أليخاندرو دومينيغيز، الثلاثاء في نيويورك، مقترحا بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2030 إلى 64 منتخبا، وهو ما سيجعلها النسخة الأضخم في تاريخ البطولة.
وحضر الاجتماع رؤساء اتحادات الأرجنتين وأوروغواي، إلى جانب رئيس باراغواي سانتياجو بينيا، ورئيس أوروغواي ياماندو أورسي. ويعد هذا اللقاء الأول الذي يقدم فيه اتحاد "كونميبول" المقترح مباشرة إلى إنفانتينو، بعدما طُرح لأول مرة في مارس الماضي خلال اجتماع افتراضي للفيفا.
وقال دومينيغيز عبر "إنستغرام"، بعدما نشر صورة مع إنفانتينو وعدد من مسؤولي أميركا الجنوبية: "نؤمن بكأس عالم تاريخي في 2030". وذكرت صحيفة لا ناسيون أن إنفانتينو نفسه هو من بادر بتنظيم الاجتماع ويُبدي دعما للخطة.
وكان الفيفا قد أقر بالفعل زيادة المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إلى 48 فريقا، بدلا من 32 فريقا. وإذا اعتمد المقترح الجديد، فستضم نسخة 2030 ما يصل إلى 128 مباراة، أي ضعف عدد مباريات البطولات السابقة التي اقتصرت على 64 لقاء منذ 1998 حتى 2022.
ومن المقرر أن تستضيف 6 مدن البطولة في ثلاث قارات، حيث تقام المنافسات الرئيسية في المغرب والبرتغال وإسبانيا، فيما تحتضن أوروغواي مباراة خاصة واحتفالات بمناسبة مرور 100 عام على أول نسخة عام 1930، إضافة إلى مباراة لكل من الأرجنتين وباراغواي.