نيويورك .. الفيفا يدرس رفع عدد منتخبات مونديال 2030 إلى 64 فريقا

وكان الفيفا قد أقر بالفعل زيادة المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إلى 48 فريقا، بدلا من 32 فريقا. وإذا اعتمد المقترح الجديد، فستضم نسخة 2030 ما يصل إلى 128 مباراة، أي ضعف عدد مباريات البطولات السابقة التي اقتصرت على 64 لقاء منذ 1998 حتى 2022.