في جولة "يوم التأسيس".. الحزم والخليج "حبايب"

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة فريق الحزم الأول لكرة القدم وضيفه الخليج ، ليفشل الفريقان في العودة إلى سكة الانتصارات، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم السبت على ملعب نادي الحزم بمدينة الرس ضمن منافسات الجولة 21 المسماة (جولة يوم التأسيس) من دوري روشن السعودي للمحترفين.
تقدم الضيوف أولاً بوساطة النيران الصديقة حينما حول مدافع الحزم باولو ريكاردو عرضية البرتغالي بيدرو ريبوتشو برأسه بالخطأ في مرمى فريقه وذلك في الدقيقة 32.
وفي الشوط الثاني دخل أصحاب الضيافة أكثر تصميمًا وإصرارًا على تعديل النتيجة وهو ما تحقق بعد مرور 8 دقائق فقط على البداية حينما ارتقى المدافع البرازيلي باولو ريكاردو فوق الجميع ليتابع عرضية أنطونيو كارفالهو برأسه في شباك الحارس إبراهيم سيهيتش.
وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة حيث أضاف الخليج نقطة لرصيده الذي أصبح 23 نقطة وضعته في المركز الحادي عشر كما أضاف الحزم نقطة لرصيده حيث بات يملك 14 نقطة أبقته في المركز الثامن عشر بقاع الترتيب.