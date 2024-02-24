في جولة "يوم التأسيس".. الحزم والخليج "حبايب"

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة فريق الحزم الأول لكرة القدم وضيفه الخليج ، ليفشل الفريقان في العودة إلى سكة الانتصارات، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم السبت على ملعب نادي الحزم بمدينة الرس ضمن منافسات الجولة 21 المسماة (جولة يوم التأسيس) من دوري روشن السعودي للمحترفين.